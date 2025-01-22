鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.64元，預估目標價為16.90元
鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.64元，其中最高估值1.89元，最低估值1.39元，預估目標價為16.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.89(1.89)
|1.27
|1.2
|1.33
|最低值
|1.39(1.39)
|0.56
|0.51
|0.95
|平均值
|1.66(1.64)
|1.07
|0.88
|1.11
|中位數
|1.64(1.6)
|1.07
|0.9
|1.07
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.51億
|139.20億
|138.16億
|145.16億
|最低值
|131.51億
|113.72億
|102.81億
|130.79億
|平均值
|131.51億
|126.88億
|122.58億
|134.50億
|中位數
|131.51億
|126.64億
|124.51億
|131.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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