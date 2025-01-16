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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為17.20元

鉅亨網新聞中心 2025-01-16 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元下修至1.6元，其中最高估值1.89元，最低估值1.39元，預估目標價為17.20元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.89(1.89)1.281.21.33
最低值1.39(1.41)0.590.420.88
平均值1.65(1.65)1.060.891.09
中位數1.6(1.65)1.060.941.07

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.14億142.35億138.16億145.16億
最低值121.77億115.07億102.81億130.79億
平均值129.83億126.87億123.21億134.49億
中位數129.31億126.64億124.51億131.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.242.064.300.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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