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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Palo Alto Networks IncPANW-US的目標價調升至225元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:15


根據FactSet最新調查，共47位分析師，對Palo Alto Networks Inc(PANW-US)提出目標價估值：中位數由217.5元上修至225元，調升幅度3.45%。其中最高估值240元，最低估值123元。

綜合評級 - 共有56位分析師給予Palo Alto Networks Inc評價：積極樂觀41位、保持中立12位、保守悲觀3位。

Palo Alto Networks Inc今(19日)收盤價為202.16元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PANW市場預估目標價

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