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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調降至17.2元，幅度約3.13%

鉅亨網新聞中心 2025-01-15 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由17.76元下修至17.2元，調降幅度3.13%。其中最高估值21.91元，最低估值16.05元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀0位。

伍德賽德能源集團今(15日)收盤價為16.17元。近5日股價下跌3.13%，標普指數下跌1.12%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股WDS市場預估目標價

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