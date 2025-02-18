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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Royal Gold, Inc.(RGLD-US)EPS預估下修至6.31元，預估目標價為176.50元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Royal Gold, Inc.(RGLD-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.41元下修至6.31元，其中最高估值7.16元，最低估值5.55元，預估目標價為176.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.16(7.16)7.837.917.1
最低值5.55(5.55)6.426.456.87
平均值6.36(6.42)7.037.176.98
中位數6.31(6.41)6.937.166.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.84億10.21億9.08億8.27億
最低值8.32億8.40億8.95億8.27億
平均值8.56億9.33億9.01億8.27億
中位數8.54億9.43億9.01億8.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.034.603.633.635.04
營業收入4.99億6.16億6.03億6.06億7.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Royal Gold, Inc.(RGLD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRGLD

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