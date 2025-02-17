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鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為17.18元

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.66元，其中最高估值1.83元，最低估值1.41元，預估目標價為17.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.83(1.83)1.351.121.22
最低值1.41(1.41)0.820.431
平均值1.65(1.63)1.10.861.12
中位數1.66(1.6)1.130.891.12

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值131.51億139.55億133.75億142.12億
最低值131.51億116.11億99.42億130.79億
平均值131.51億127.69億121.62億134.85億
中位數131.51億127.75億124.19億133.25億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-4.242.064.300.88
營業收入36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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