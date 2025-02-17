鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.66元，預估目標價為17.18元
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.6元上修至1.66元，其中最高估值1.83元，最低估值1.41元，預估目標價為17.18元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.83(1.83)
|1.35
|1.12
|1.22
|最低值
|1.41(1.41)
|0.82
|0.43
|1
|平均值
|1.65(1.63)
|1.1
|0.86
|1.12
|中位數
|1.66(1.6)
|1.13
|0.89
|1.12
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|131.51億
|139.55億
|133.75億
|142.12億
|最低值
|131.51億
|116.11億
|99.42億
|130.79億
|平均值
|131.51億
|127.69億
|121.62億
|134.85億
|中位數
|131.51億
|127.75億
|124.19億
|133.25億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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