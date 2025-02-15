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〈貴金屬盤後〉金價因獲利了結下跌 仍連續第七周上漲

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-02-15 05:24

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金價周五下跌(圖：Shutterstock)

黃金價格周五 (14 日) 因投資人獲利了結而下跌逾 1%，但仍保持連續第七周上漲，主要因美國總統川普 (Donald Trump) 推動「對等關稅」政策，引發市場對全球貿易戰的擔憂，進一步推動避險買盤。

  • 現貨黃金價格現貨黃金下跌 1.67%，報每盎司 2,896.1 美元。本周仍上漲約 0.8%。金價在周二曾觸及 2,942.70 美元高點。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.5%，報每盎司 2,900.70 美元。

Zaner Metals 副總裁兼資深貴金屬策略師 Peter Grant 表示，「目前市場受到一些技術面因素影響，周二未能突破歷史新高，可能形成雙頂型態，加上周末前部分投資人選擇獲利了結。」

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 指出，黃金仍處於多頭趨勢，主要受關稅政策、潛在通膨壓力及美元走弱等因素推動，此外，投資人從紙黃金轉向實物黃金的趨勢也進一步助長漲勢。

川普周四指示其經濟團隊制定「對等關稅」計畫，對所有對美國商品徵稅的國家採取相應關稅措施。這項潛在的通膨風險可能進一步提升黃金的避險需求，因黃金一直被視為對抗通膨與地緣政治不確定性的傳統避險資產。

同時，美國 1 月零售銷售創近兩年來最大降幅，顯示第一季初經濟成長大幅放緩。

不過，市場交易員預計，由於通膨仍處高水平，聯準會 (Fed) 可能要到 9 月才會開始降息。此外，初領失業金人數下降顯示勞動市場仍具韌性。

在其他貴金屬方面，Ebkarian 補充道，「白銀的年度需求實際上正在增加，而供應則在減少。此外，金價的溫和上漲推動了散戶投資人對價格較為親民的白銀需求。」

其他貴金屬表現

  • 現貨白銀下跌 0.23%，至每盎司 32.65 美元。盤中曾觸及 2024 年 10 月 31 日以來新高。
  • 現貨鉑金下跌 2.89%，至每盎司 1013 美元。
  • 現貨鈀金下跌 2.11%，至每盎司 998.5 美元。

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