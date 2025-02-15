〈貴金屬盤後〉金價因獲利了結下跌 仍連續第七周上漲

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-02-15 05:24

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黃金價格周五 (14 日) 因投資人獲利了結而下跌逾 1%，但仍保持連續第七周上漲，主要因美國總統川普 (Donald Trump) 推動「對等關稅」政策，引發市場對全球貿易戰的擔憂，進一步推動避險買盤。

現貨黃金價格現貨黃金下跌 1.67%，報每盎司 2,896.1 美元。本周仍上漲約 0.8%。金價在周二曾觸及 2,942.70 美元高點。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.5%，報每盎司 2,900.70 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼資深貴金屬策略師 Peter Grant 表示，「目前市場受到一些技術面因素影響，周二未能突破歷史新高，可能形成雙頂型態，加上周末前部分投資人選擇獲利了結。」

Allegiance Gold 營運長 Alex Ebkarian 指出，黃金仍處於多頭趨勢，主要受關稅政策、潛在通膨壓力及美元走弱等因素推動，此外，投資人從紙黃金轉向實物黃金的趨勢也進一步助長漲勢。

同時，美國 1 月零售銷售創近兩年來最大降幅，顯示第一季初經濟成長大幅放緩。

不過，市場交易員預計，由於通膨仍處高水平，聯準會 (Fed) 可能要到 9 月才會開始降息。此外，初領失業金人數下降顯示勞動市場仍具韌性。

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