〈貴金屬盤後〉川普關稅變革仍刺激資金避險 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-19 06:26

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美國川普總統的關稅計畫引發市場對美經濟成長的擔憂，導致資金為求避險流入黃金市場，黃金價格周二 (18 日) 漲逾 1%。

現貨黃金上漲 1.2% 至每盎司 2932.79 美元，上周現貨黃金曾創下 2942.70 美元的歷史新高。

4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 1.7%，至每盎司 2949 美元。

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Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，由於川普政府的變革本質，我們看到避險需求增加，技術圖也呈現看漲走勢。

川普上個月就任以來，以一連串關稅措施重新劃分了全球貿易戰場，同時也計劃向任何對美國產品徵稅的國家實施「對等關稅」

目前市場轉而聚焦聯準會周三將發布的 1 月會議記錄，以尋找央行利率走勢的線索。

Wyckoff 補充道：「如果經濟因為貿易關稅等原因開始下滑，那麼我們可望有些降息。」

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「儘管總體趨勢沒有改變，但金價已處於如此高位，進一步回調的風險不容忽視。黃金若想再創新高，可能需要地緣政治風險升級，尤其是烏克蘭問題。」

外電新聞報導，周一烏克蘭數架裝載爆炸物的無人機襲擊了一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。

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