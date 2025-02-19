search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

期貨

〈貴金屬盤後〉川普關稅變革仍刺激資金避險 黃金漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-02-19 06:26

cover image of news article
（圖：REUTERS/TPG）

美國川普總統的關稅計畫引發市場對美經濟成長的擔憂，導致資金為求避險流入黃金市場，黃金價格周二 (18 日) 漲逾 1%。

  • 現貨黃金上漲 1.2% 至每盎司 2932.79 美元，上周現貨黃金曾創下 2942.70 美元的歷史新高。
  • 4 月交割的 COMEX 黃金期貨價格上漲 1.7%，至每盎司 2949 美元。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示，由於川普政府的變革本質，我們看到避險需求增加，技術圖也呈現看漲走勢。

川普上個月就任以來，以一連串關稅措施重新劃分了全球貿易戰場，同時也計劃向任何對美國產品徵稅的國家實施「對等關稅」

德國商銀分析報告指出，央行購買黃金的舉措應該也持續提供價格支撐力。

目前市場轉而聚焦聯準會周三將發布的 1 月會議記錄，以尋找央行利率走勢的線索。

Wyckoff 補充道：「如果經濟因為貿易關稅等原因開始下滑，那麼我們可望有些降息。」

黃金被視為對沖通膨和經濟不確定性的工具，但由於無孳息，在較高利率的環境下會削減其投資吸引力。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「儘管總體趨勢沒有改變，但金價已處於如此高位，進一步回調的風險不容忽視。黃金若想再創新高，可能需要地緣政治風險升級，尤其是烏克蘭問題。」

外電新聞報導，周一烏克蘭數架裝載爆炸物的無人機襲擊了一條輸油管道的加壓站，該管道將哈薩克原油輸送到俄羅斯南部，並經黑海出口。

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 0.2%，至每盎司 32.84 美元。
  • 現貨鉑金上漲 0.9% 至 983.75 美元。
  • 現貨鈀金上漲 2.5% 至 986.50 美元。

文章標籤

黃金白銀貴金屬

相關行情

台股首頁我要存股
現貨黃金2932.791.21%
現貨白銀32.83060.12%
現貨白金985.20.99%
近月黃金2954.41.85%
近月白金1004.3-0.92%
近月白銀33.421.70%

延伸閱讀


Empty