國際金價續刷歷史新高 中國掀購金熱潮 銀行金條賣斷貨
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-12 09:10
國際黃金價格周二（11 日）再創新高，現貨黃金價格漲幅超過 1%，刷新歷史最高紀錄，達到每英兩 2,942.71 美元，COMEX 黃金期貨盤中也觸及歷史最高點 2,968.5 美元。
據《第一財經》周二報導，中國國內黃金飾品價格繼續攀升，周生生、周大福、老廟黃金等多家品牌黃金飾品價格持續走高，其中 周生生足金首飾每克價格漲至人民幣（下同）890 元，較前日漲近 20 元。
面對金價持續上漲，中國不少投資者紛紛搶購黃金商品，部分銀行和門市金條商品賣到斷貨。
在工商銀行 App 上查詢實物黃金時，如意金缺貨，其中 5g、20g、50g、100g、200g 規格均顯示無貨，10g 規格也提示數量較少。
農業銀行的「傳世之寶」金條系列中，10g、20g 商品均已售罄，100g、200g 規格目前顯示庫存緊張。
建設銀行 App 則顯示，投資金條目前僅有 50g 和 100g 兩種規格，單價為 688.80 元 / 克。
另外，一些銀行則提示金條「預售」狀態。在郵儲銀行 App 上，5g、10g、20g 的投資金條均標有「預」字。客服經理說，這表示相關商品處於預售狀態，具體發貨時間需以購買詳情為準。
中國銀行也有類似情況，乙巳年「鴻運當頭」金條處於預售狀態，涵蓋 30g、50g、100g、200g、500g 等規格，該行提示上述商品在下單後 7 天內發貨。
「最近一段時間，前來咨詢和購買金條的人數明顯增多。」某股份制銀行上海地區一支行理財經理說，金價持續上漲，不少客戶追漲買入，掀起一陣買金熱潮。
在中國黃金上海某門市，100g 金條已賣斷貨，春節前就已售罄，目前只有部分小克重金條在售。
老鳳祥上海某門市工作人員表示，春節前後來購買實物金的顧客絡繹不絕，該門市小克重黃金賣得比較好，目前庫存量也較為緊張，隨時有可能斷貨。
「儘管黃金價格在短期內仍有進一步上漲的可能，但伴隨而來的風險也在逐步積累。」中國銀行研究院研究員吳丹指出，因此，投資者需要根據自身情況，考慮採用分散投資等多元化的策略，有效規避市場風險。
博通咨詢首席分析師王蓬博則表示，黃金投資的固定收益有逐漸走低的趨勢。對保守型投資者而言，建議選擇積存金這類較為穩健的投資方式。通過定期投入固定金額購買黃金，能夠有效平攤成本，降低金價短期波動帶來的風險。
- 川普高關稅啟動！聯準會利率決策增變數
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 「避險王」黃金，創新高還可以跟嗎？
- 【一分鐘看圖論市】 英國、歐洲央行降息路徑明確，撐經濟決心堅定
- 美中貿易戰加劇，美股反彈仍有戲？ 專家：定期定額美股，讓你牛熊市都能有底氣，選「這主題」長期佳
- 川普宣布的5000億美元 AI 計畫是什麼來頭？
下一篇