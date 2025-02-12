國際金價續刷歷史新高 中國掀購金熱潮 銀行金條賣斷貨

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-12 09:10

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國際黃金價格周二（11 日）再創新高，現貨黃金價格漲幅超過 1%，刷新歷史最高紀錄，達到每英兩 2,942.71 美元，COMEX 黃金期貨盤中也觸及歷史最高點 2,968.5 美元。

據《第一財經》周二報導，中國國內黃金飾品價格繼續攀升，周生生、周大福、老廟黃金等多家品牌黃金飾品價格持續走高，其中 周生生足金首飾每克價格漲至人民幣（下同）890 元，較前日漲近 20 元。

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在工商銀行 App 上查詢實物黃金時，如意金缺貨，其中 5g、20g、50g、100g、200g 規格均顯示無貨，10g 規格也提示數量較少。

農業銀行的「傳世之寶」金條系列中，10g、20g 商品均已售罄，100g、200g 規格目前顯示庫存緊張。

建設銀行 App 則顯示，投資金條目前僅有 50g 和 100g 兩種規格，單價為 688.80 元 / 克。

另外，一些銀行則提示金條「預售」狀態。在郵儲銀行 App 上，5g、10g、20g 的投資金條均標有「預」字。客服經理說，這表示相關商品處於預售狀態，具體發貨時間需以購買詳情為準。

中國銀行也有類似情況，乙巳年「鴻運當頭」金條處於預售狀態，涵蓋 30g、50g、100g、200g、500g 等規格，該行提示上述商品在下單後 7 天內發貨。

「最近一段時間，前來咨詢和購買金條的人數明顯增多。」某股份制銀行上海地區一支行理財經理說，金價持續上漲，不少客戶追漲買入，掀起一陣買金熱潮。