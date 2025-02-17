去年每月總薪資平均突破6萬元！這些行業薪資成長最多
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-17 21:01
主計總處今 (17) 日公布去年我國每人每月總薪資平均數為 60984 元，年增 4.39%，觀察各行業經常性薪資平均數變化，均較上一年度成長，其中，金融及保險業因營運狀況較佳，按月獎金發放增加，年增 5.44%，運輸及倉儲業、批發及零售業也分別年增 3.56%、3.44%，優於整體平均。
主計總處統計，去年全年每人每月經常性薪資平均數為 46450 元，年增 2.77%，其中，經常性薪資中位數為 37274 元，年增 3.29%，而總薪資平均數為 60984 元，年增 4.39%。
剔除物價因素後，去年全年實質經常性薪資平均數年增 0.58%，實質總薪資平均數年增 2.16%。
而去年全年受僱員工人數，平均為 845 萬 7000 人，年增 3 萬 4000 人或 0.41%。
觀察各行業薪資狀況，各行業均較上一年度成長，但全年經常性薪資平均數低於整體平均者包括住宿及餐飲業 (34322 元)、其他服務業 (35811 元，如美容美髮及用品維修)、製造業 (44307 元，其中電子零組件製造業 55399 元)、批發及零售業 (45834 元)。
反觀專業科學及技術服務業 (56843 元)、出版影音及資通訊業 (67537 元)、金融及保險業 (69610 元) 則高於整體平均的行業。
尤其金融及保險業因營運狀況較佳，按月獎金發放增加，年增 5.44%，運輸及倉儲業、批發及零售業也分別年增 3.56%、3.44%。
總薪資部分，金融及保險業因績效獎金及員工酬勞 (紅利) 發放較多，年增 9.27%，運輸及倉儲業、批發及零售業分別年增 5.40%、5.16%；製造業則增 4.93%，其中電子零組件製造業增加 7.88%。
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