服務業可望開放移工？許舒博：前提是提高本勞薪資且高過外勞
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 15:50
全國商業總會今 (10) 日舉辦 2024 行政院卓院長與商業領袖座談會，會後理事長許舒博表示，面對缺工問題，政府對於服務業開放外籍移工轉為開放態度，不過前提是須提高台灣本籍勞工薪資，且須高過外籍移工薪資。
商總此次涵蓋的產經議題眾多，針對服務業缺工問題，受到少子化與高齡化雙重影響，加上部分產業本國勞工就業意願不足，導致服務業勞工缺口不斷擴大，許舒博也坦言，許多產業皆有反映缺工問題。
對此，許舒博表示，今天也與行政院長卓榮泰探討缺工議題，指出卓榮泰已指示新任勞動部長洪申翰，必須在農曆春節後提出完整的缺工解決方案及配套措施，對缺工問題持開放態度，更首度提出「開放服務業引進外籍移工」，不過前提是產業必須提高本籍勞工的薪資，且薪資必須高於外籍移工。
許舒博進一步指出，希望未來僑外生留在台灣，並落地生根，進而成為台灣國民。另外，針對 7、8 萬名的逃跑移工，政府須思考如何讓他們回到產業工作，不要再躲躲藏藏，更不要直接遣返回國，同時也建議，針對已經來台多年的外籍移工，可以延長他們留在台灣的工作年限。
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