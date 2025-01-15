企業加薪減稅優惠有眉角！薪資要低於「這標準」才適用

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-15 20:15

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政府修正公布中小企業發展條例規定：中小企業為本國籍基層員工加薪，所增加的薪資費用除可列為一般費用支出，還可享受租稅優惠，並追溯自 113 年 1 月 1 日開始適用，施行至 122 年 12 月 31 日止。但適用對象是 113 及 114 年月平均薪資 63,000 元之全時員工或日薪未逾 3,152 元、時薪未逾 394 元，且累計月薪支領薪資未逾 63,000 元之部分工時員工。

南區國稅局表示，本項租稅優惠的基本條件是為「基層員工」加薪，而所謂「基層員工」，依經濟部公告，113 年及 114 年是指月平均經常性薪資 63,000 元之全時工時員工或日薪未逾 3,152 元、時薪未逾 394 元，且累計月薪支領薪資未逾 63,000 元之部分工時員工。中小企業為符合前開條件之本國籍現職基層員工調高薪資給付水準，可就非因法定最低工資調整而增加支付薪資金額部分申請加成 75%，自當年度營利事業所得額中減除。

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該局舉例說明，假設 A 公司（符合中小企業認定標準）113 年度平均薪資給付水準大於 112 年度平均薪資給付水準，且於 113 年 1 月起為月薪未達 63,000 元的本國籍基層員工甲、乙、丙等 3 人，每人每月加薪 3,000 元，則 A 公司 113 年度加薪費用合計 108,000 元（3,000 元 ×3 人 ×12 月），該增加的薪資費用除可全數列報薪資費用外，還可適用薪資加成減除優惠規定，在申報 113 年度營利事業所得稅時，將增列的「員工加薪薪資費用加成減除金額」81,000 元 (108,000 元 ×75%) 自所得額中減除。