金融業首發！合庫5家分行通過自願減量專案 10年將減碳240公噸及取得碳權

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-17 19:01

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合庫銀行積極落實節能減碳，提出「北斗、平鎮、復興、西臺中以及南興分行汰換高效率光源及空調設備自願減量專案」，以更換５家營運據點之既有照明或空調設備，提高能效，達成節電及減碳成果，該案於 114 年 1 月 6 日獲環境部審議通過註冊，專案投入期間 10 年，預估每年減少 24 公噸 CO2e，10 年共計減少 240 公噸 CO2e，執行專案後的減量實績，每年經查驗機構查證及環境部審查通過後可取得碳權，並可選擇自用或是拿至碳權交易所交易。

近年來合庫金在推動 ESG 及減碳永續方面展現了強大的企圖心與實際成效，淨零成果獲國際肯定，入列 CDP A 級領導企業名單。合庫總行大樓於 113 年獲內政部認可為既有建築能效標示最高等級之「第 1 + 級近零碳建築」及綠建築標章「鑽石級」肯定，且為臺灣第一家完成 5,000 戶中小企業議合減碳之金融機構。此外，113 年再度入選象徵全球企業永續奧斯卡金像獎的道瓊永續指數 (DJSI)，不僅排名銀行組台灣公股第一，更名列全球第三，且依臺灣證券交易所 112 年上市金融保險業 ESG 統計，在溫室氣體排放減量 (範疇一加範疇二) 部分，合庫金於上市公股金融機構減量排名第一。

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為營造綠色辦公環境，合庫銀推動全國 238 處響應參與綠色辦公，為金融業之冠，並舉辦營業單位節電競賽激勵措施，鼓勵營業單位從工作日常落實節能減碳，110 年至 112 年國內營業單位減少用電量達 405.66 萬度，節電率為 14.18%，預估節省之碳排放量為 2,003 公噸 CO2e，並榮獲「2024 臺北市零碳標竿獎」工商產業乙組優等獎、「第 6 屆國家企業環保獎」非製造業銀級獎等殊榮。

另為擴大永續發展的影響力，並發揮敦親睦鄰、友善社區的精神，與臺北市松山區敦化國民小學跨界合作，舉辦主題式校園環境教育活動，分享環保教學資源，落實日常資源回收習慣，建構低碳轉型文化。