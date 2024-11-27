你有領到這麼多嗎？去年薪資中位數 52.5 萬元 這2種行業薪資破百萬

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-27 19:03

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主計總處今 (27) 日公布去 (2023) 年全體受僱員工總薪資中位數為 52.5 萬元，年增 1.22%，主要是因疫後消費動能回升推動內需產業，也使最高薪 10% 總薪資與最低總薪資 10% 差距縮小到 4.05 倍，差距創 12 年來低。

以行業別觀察，去年全年總薪資中位數以電力及燃氣供應業 110.7 萬元，金融及保險業 101.6 萬元較高，較低者是含較多部分工時員工的教育業 (不含小學以上各級公私立學校)37.0 萬元、其他服務業 (如美容美髮及用品維修)38.3 萬元。

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而去年製造業薪資中位數為 54.4 萬元，其中，電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業均逾 80 萬元。

主計總處說明， 就年增率來看，以批發及零售業年增 4.83% 最高，住宿及餐飲業、其他服務業、運輸及倉儲業均增逾 4%，惟製造業受終端消費需求下滑影響，年減 0.85%，其中電子零組件製造業減少 3.46%。