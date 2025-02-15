鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估下修至17.71元，預估目標價為476.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18元下修至17.71元，其中最高估值19.4元，最低估值17元，預估目標價為476.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.4(19.4)
|23.08
|23.6
|最低值
|17(17)
|19.75
|23.37
|平均值
|17.86(18.02)
|21.13
|23.49
|中位數
|17.71(18)
|21.25
|23.49
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17.80億
|22.05億
|24.74億
|最低值
|16.66億
|19.31億
|24.74億
|平均值
|17.23億
|20.39億
|24.74億
|中位數
|17.32億
|20.09億
|24.74億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.87
|6.62
|6.88
|13.22
|17.78
|營業收入
|4.60億
|6.40億
|8.20億
|12.21億
|15.87億
詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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