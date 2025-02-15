search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)EPS預估下修至17.71元，預估目標價為476.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)做出2025年EPS預估：中位數由18元下修至17.71元，其中最高估值19.4元，最低估值17元，預估目標價為476.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值19.4(19.4)23.0823.6
最低值17(17)19.7523.37
平均值17.86(18.02)21.1323.49
中位數17.71(18)21.2523.49

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值17.80億22.05億24.74億
最低值16.66億19.31億24.74億
平均值17.23億20.39億24.74億
中位數17.32億20.09億24.74億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.876.626.8813.2217.78
營業收入4.60億6.40億8.20億12.21億15.87億

詳細資訊請看美股內頁：
Kinsale Capital Group Inc(KNSL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNSL

相關行情

台股首頁我要存股
Kinsale Capital Group Inc443.03-9.05%

延伸閱讀


Empty