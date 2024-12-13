鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團WDS-US的目標價調降至17.76元，幅度約6.3%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)提出目標價估值：中位數由18.95元下修至17.76元，調降幅度6.3%。其中最高估值21.91元，最低估值17.03元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予伍德賽德能源集團評價：積極樂觀6位、保持中立9位、保守悲觀0位。
伍德賽德能源集團今(13日)收盤價為15.13元。近5日股價下跌6.3%，標普指數下跌0.39%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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