鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為117.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 10:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.02元下修至4.93元，其中最高估值5.71元，最低估值3.73元，預估目標價為117.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|5.71(5.71)
|7.06
|6.58
|5.46
|最低值
|3.73(3.73)
|3.44
|3.76
|5.46
|平均值
|4.96(4.98)
|5.1
|5.45
|5.46
|中位數
|4.93(5.02)
|5.33
|5.82
|5.46
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|71.66億
|75.49億
|76.95億
|74.44億
|最低值
|70.36億
|69.80億
|71.02億
|74.44億
|平均值
|70.79億
|72.18億
|73.97億
|74.44億
|中位數
|70.65億
|72.06億
|73.96億
|74.44億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.15
|-19.37
|-6.64
|-3.73
|6.32
|營業收入
|66.11億
|20.96億
|37.64億
|37.57億
|65.32億
詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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