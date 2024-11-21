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鉅亨速報 - Factset 最新調查：永利度假村(WYNN-US)EPS預估下修至4.93元，預估目標價為117.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-21 10:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對永利度假村(WYNN-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.02元下修至4.93元，其中最高估值5.71元，最低估值3.73元，預估目標價為117.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值5.71(5.71)7.066.585.46
最低值3.73(3.73)3.443.765.46
平均值4.96(4.98)5.15.455.46
中位數4.93(5.02)5.335.825.46

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值71.66億75.49億76.95億74.44億
最低值70.36億69.80億71.02億74.44億
平均值70.79億72.18億73.97億74.44億
中位數70.65億72.06億73.96億74.44億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.15-19.37-6.64-3.736.32
營業收入66.11億20.96億37.64億37.57億65.32億

詳細資訊請看美股內頁：
永利度假村(WYNN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWYNN

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