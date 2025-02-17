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中光電智能機器人首度發表HVTOL無人機 拓展歐洲市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-17 18:39

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中光電智能機器人首度發表HVTOL無人機 拓展歐洲市場。(圖：中光電智能機器人提供)

中光電 (5371-TW) 子公司中光電智能機器人 (CiRC) 宣布，將於「歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」(XPONENTIAL Europe 2025) 首度公開最新研發的混合動力垂直起降無人機 (Hybrid Vertical Take-Off and Landing, HVTOL)。

中光電智能機器人表示，本次首度公開的 HVTOL 混合動力垂直起降無人機，具備固定翼及 VTOL 無人機的靈活起降特性，能支援長航程飛行，且突破傳統 VTOL 在航程與續航力上的限制，為國防巡邏、公共安全、邊境監控、環境監測及商業運輸等高強度應用，提供更高效的解決方案。


中光電智能機器人 HVTOL 無人機，航程超過 300 公里，適用於長距離偵查與巡邏任務、滯空時間超過 180 分鐘，確保執行長時間監控作業的穩定性、最大起飛重量達 27 公斤，可適應多元應用場景，且模組化設計，便於快速組裝與部署，提高任務靈活性；同時，搭載 AI 影像運算技術，可自動識別與鎖定目標，適用於各類偵搜與監視作業。

中光電智能機器人表示，公司擁有豐富的無人機量產與海外輸出經驗，與美國 Teledyne FLIR 合作的警消應用無人機產品更已穩定出貨多年，去年在美國聖地牙哥 XPONENTIAL 展覽上，展出自主研發且符合美國《國防授權法案》(NDAA) 的無人機 Hummer 2，成功獲得國際市場高度關注。

而此次參展 XPONENTIAL Europe，中光電智能機器人表示，將積極拓展歐洲市場，並與當地企業、政府機構及國防單位洽談合作，進一步強化台灣無人機在全球供應鏈中的戰略地位。

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