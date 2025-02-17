寶綠特-KY今起以底價每股 52 元上市前競拍擬 3/10掛牌

‌



寶綠特 - KY 董事長歐晢文表示，寶綠特設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。公司具備完整的技術鏈，從製程到設備技術都具備成熟經驗，並將這些技術輸出至國際市場，作為設備使用者與賦予者之間的橋樑，幫助客戶提升產能與品質。目前已在全球 40 個國家和地區成功部署超過 265 條 PET 瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生 PET（rPET）應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。