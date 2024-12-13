中光電智慧隱視顯示器報喜 打進奧迪2025年車系

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-13 20:14

‌



中光電 (5371-TW) 車載顯示應用布局報喜，旗下「智慧隱視顯示器」打進奧迪 (Audi) 2024 及 2025 年車系，中光電看好，隨著未來「一車多面板」的趨勢日益明顯，預計將為此產品帶來更廣闊的市場機會。

「智慧隱視顯示器」以電控視角切換元件和防窺膜等創新設計，以及獨特的視角控制技術，解決車內顯示器可能對駕駛者造成的干擾，不僅提升行駛時的安全性，也能兼顧停車時的視聽娛樂體驗。

‌



中光電表示，智慧隱視顯示器目前已取得中國、德國及美國共 7 項專利認證，並積極申請與其核心技術相關的 8 項專利 (涵蓋台灣、中國和美國)，將持續加強與全球頂尖車廠的合作，以開創車載顯示新局面。

此外，隨著車載顯示市場的不斷擴大，未來「一車多面板」的趨勢日益明顯，中光電看好，高端歐系和美系車款對於安全性和視覺體驗的重視程度也隨之增加，預計將為智慧隱視顯示器帶來更廣闊的市場機會。