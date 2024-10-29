中光電Q4展望保守 影像產品出貨估季減2成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-29 20:14

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中光電 (5371-TW) 今 (29) 日召開法說，總經理林惠姿表示，第四季進入淡季、需求減緩，節能產品第四季整體出貨量估小幅季減；影像產品則因客戶整體需求趨於保守，整體出貨量將季減 2 成以上。

林惠姿表示，第四季 TV/PID 機種出貨將衰退，Monitor 也將小幅衰退，原預計 10 月量產的 Monitor LCM 及 Monitor 整機將延後到 12 月，僅 NB 機種出貨可望小幅成長，因此預估節能產品第四季整體出貨量將較第三季小幅減少，全年出貨量估持平。

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展望明年，林惠姿認為，節能產品營運穩定，越南廠 TV LCM，Monitor LCM/Monitor 整機順利量產，OLED NB 機種及 ODM 車載機種出貨量將隨市場成長趨勢逐步增加，但整體需求仍會受到地緣政治風險及戰爭導致成本上升等不利因素的影響。

影像產品方面，林惠姿表示，由於經濟衰退和持續的地緣政治問題影響，客戶整體需求趨於保守，因此預估第四季影像產品整體出貨量將季減 2 成以上，今年出貨量將減少 1 成左右。