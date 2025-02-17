看好AI動能 高盛上調MSCI中國和滬深300目標價

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-17 14:50

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高盛策略師預計，隨著 DeepSeek 的出現引發人們對中國技術進步的樂觀情緒，中國股市將繼續強勁上漲。

高盛分析師 Kinger Lau 團隊預計，MSCI 中國指數 12 個月目標價從 75 上調至 85，意味著未來 12 個月有 16% 的上漲空間。同時，滬深 300 指數的目標也被上調，預計將在同期內跳升 19%， 至 4700 點。

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人工智慧提升企業獲利

高盛在一份報告中指出，廣泛採用人工智慧將在未來十年內，每年提高中國公司每股盈餘高達 2.5%，因為新技術可以降低成本、提高生產力並創造新的收入來源。報告由 Kinger Kau、Timothy Moe、Si Fu 和 Kevin Wong 共同撰寫。

報告指出，增長前景的改善以及信心的提升，可能會將中國股票的合理價值提高 15% 至 20%，並可能帶來超過 2000 億美元的投資組合資金流入。

高盛認為，「中國人工智慧的故事」將促進淨買入，有助於扭轉全球資產管理公司對中國股票的「保守和低配」。

長期以來，高盛一直看好中國股市，經常在市場多年低迷期間逆勢而行。Lau 在去年 5 月將 MSCI 中國指數的目標從 60 提高到 70，但在隨後的幾個月中，該指數穩步下滑，直到 9 月下旬才反彈。今年 1 月，高盛預測中國股市到 2025 年底可能上漲約 20%，這一預測被證明是及時的。

高盛的策略師看好數據和雲端、軟體和應用程式等主題，因為人工智慧資本支出週期趨於緩和，但商業化步伐加快。儘管人工智慧可以幫助促進中國的經濟增長，但「仍然需要強有力的政策刺激來解決根深蒂固的宏觀挑戰，並推動可持續的股市收益」。

華爾街加大對中國市場關注

隨著 DeepSeek 的技術突破，華爾街的投資者和分析師對中國股票的態度轉趨積極，重新評估了市場的吸引力。摩根士丹利、摩根大通和瑞銀集團的策略師最近也發布了看漲報告。Man Group 的多策略股票主管表示，中國股票是今年最受關注的交易之一。