台股ETF迎除息高峰！16檔接力登場 把握最後買進日

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 10:28

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台股 ETF 迎來 2 月除息高峰，總計有 16 檔接力登場，包括 00923、00913 兩檔半年配 ETF、雙月配的 00907、以及 00894、00878、00891 等在內的 7 檔季配型產品，另外包含 00900、00730、00929 等 6 檔月配型產品，其中，00936 於今 (17) 日除息，其他產品的除息日多落於 2/18、2/19，想參與配息的投資人，請把握最後買進日。

ETF 理財達人表示，這 16 檔將除息的台股 ETF 類型相當多元，市值型 ETF 中有結合低碳概念的群益台 ESG 低碳 50(00923-TW)、高股息 ETF 則有 00878、00900、00944 等，還有以半導體為主的 00891 和著重中小型股的 00936，投資人可視自身的投資偏好與需求來選擇適合的產品。

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再觀察這 16 檔台股 ETF 配息狀況，本次以 00923 每單位配發 0.77 元、單次配息率預估達 3.46% 最佳，2/17 為最後買進日、2/18 除息，而 00894、00913、00878 與 00891 的單次配息率也都在 2% 以上，表現亦不俗。

群益台 ESG 低碳 50 經理人邱郁茹表示，隨著全球終端商品需求改善，客戶回補庫存意願增加，加上 AI 科技應用商機擴散，有助台灣出口成長動能，內需也受益於景氣回溫、有助民間消費維持穩定，故基本面而言仍有助於台股多頭趨勢延續。

另一方面，碳費制度上路，代表著台灣企業減碳腳步更須加速，低碳力也將是企業的關鍵競爭力，在營運獲利上也可望能有穩健的表現，亦將是資金青睞的重點，因此，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股之台股低碳市值 ETF 來掌握行情。