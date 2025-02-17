200元→40元 0050將成首檔分割ETF 4/24召開受益人會議

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-17 16:04

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近 85 萬股民注意！老牌市值型 ETF 元大台灣 50(0050-TW) 傳出農曆春節後已向金管會申請分割並獲核備，元大投信今 (17) 日最新公告證實，將於今 (2025) 年 4 月 24 日召開受益人會議，並自 3 月 26 日至 4 月 24 日止，停止受理本基金受益憑證過戶。依目前淨值推算，分割後可望從 200 元回到 40 元左右，預期將會提升小資股民參與度，並達到活絡市場、擴大規模等效益。

元大投信指出，0050 從資本利得到股利發放，全面參與台股長線成長，在長期累積投資成果下，目前一張 (1000 股) 交易價格約為新台幣 20 萬元，為使交易價格回歸市場習慣的交易區間，將於 4 月 2 日至 4 月 21 日進行電子投票，以及受益人會議表決票回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有 1 股也能投票。

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針對 0050 分割議案，投資人於 4 月 1 日起將收到開會通知書 (內附受益人會議表決票)，可選擇透過各大證券下單 APP 點選「股東 e 服務」進行電子投票，約數分鐘內即可完成；或使用集保 e 手掌握 APP、集保股東 e 服務 (手機版、電腦版)；亦可回郵寄回受益人會議表決票 (免郵資)。惟須留意電子投票時間為 4 月 2 日 07:00 至 4 月 21 日 23:59 止，郵寄投票至 4 月 21 日下午 16:30 止。投票後，於 4 月 24 日以書面方式召開受益人會議。

分割議案是否通過，須經持有代表已發行受益憑證之受益權單位總數 1/2 以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數 1/2 以上同意。若通過，0050 將以受益人會議當日 (4 月 24 日) 基金淨值為基準，採回到發行價 36.98 元以上之最大整數倍為分割倍數，進行每單位淨值與持有股數的調整。