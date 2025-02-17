財報佳為何美科技股仍然漲不動？外媒分析直指三大原因

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-17 17:50

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美股財報季正接近尾聲，但有一個令人擔憂的事實正逐步浮出水面，在川普關稅威脅下，美國企業的獲利前景正在惡化，且即便財報表現強勁，美股仍漲不太動。

《財聯社》報導，在已發佈本季及以後財測數字的公司中，有更多的企業給出低於分析師預期的展望。截至目前，將企業預測與分析師預測進行比較的一項前瞻性獲利指標，更降至一年來最低水準，該指標在 2 月初甚至跌至 2016 年最低水準。

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目前，有很多美國企業擔心，一旦美國引爆全面貿易戰，跨國企業的出口需求和海外獲利將受到影響，美國國內通膨則將依然居高不下，這將讓聯準會 (Fed) 不急於降息。

聯博集團負責美國集中增長業務的投資長 Jim Tierney 說：「今年的不確定性是這幾年來最大的，高管們正試圖以更溫和的指引來應對這種不確定性，即使第四季的獲利結果很強勁，但這並沒有完全提振企業對於 2025 年的預期。」

根據 BI 數據，去年末季獲利與銷售額成長公司在公佈業績隔天的漲幅超過標普 500 指數 6.7%，為 2020 年初以來第二高水準，顯示美企去年第四季的業績表現不錯，但儘管如此，美企對未來信心卻並不那麼充足，標普 500 成份股中迄今僅 80 家公司發佈對今年首季的財測數字。

美銀證券數據也顯示，在 EPS 超出預期的 10 檔股票中，超額收益率僅為過去財報季平均值的一半。

一般而言，美企高管在對未來數月給出預測時總會趨於保守，以此下調市場預期，進而為未來股價上漲降低門檻。

然而，由於川普上台帶來的關稅威脅，今年美企高管們似乎尤為謹慎。

Plurimi Wealth 投資長 Patrick Armstrong 說：「這是華爾街分析師和企業業績指引之間的經典舞蹈，賣方給出非常雄心勃勃的預期，企業則引導他們給出令人滿意的數字，但最大問題是關稅什麼時候會真正生效？」

自川普上台以來，就不斷揮舞關稅大棒。在此影響下，就連分析師對美企今年獲利前景信心也在流失。根據 BI 彙編數據，華爾街分析師目前預估標普 500 指數今年獲利成長率為 10%，低於上月初的近 13%。

另據日媒報導，美股在創新高之前停滯不前，去年第四季財報表現強的企業也上漲乏力，財報差的則是暴跌。隨著 DeepSeek 問世，市場對美國科技巨頭的巨額 AI 相關投資更感憂慮。