財報佳為何美科技股仍然漲不動？外媒分析直指三大原因
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-17 17:50
美股財報季正接近尾聲，但有一個令人擔憂的事實正逐步浮出水面，在川普關稅威脅下，美國企業的獲利前景正在惡化，且即便財報表現強勁，美股仍漲不太動。
《財聯社》報導，在已發佈本季及以後財測數字的公司中，有更多的企業給出低於分析師預期的展望。截至目前，將企業預測與分析師預測進行比較的一項前瞻性獲利指標，更降至一年來最低水準，該指標在 2 月初甚至跌至 2016 年最低水準。
目前，有很多美國企業擔心，一旦美國引爆全面貿易戰，跨國企業的出口需求和海外獲利將受到影響，美國國內通膨則將依然居高不下，這將讓聯準會 (Fed) 不急於降息。
聯博集團負責美國集中增長業務的投資長 Jim Tierney 說：「今年的不確定性是這幾年來最大的，高管們正試圖以更溫和的指引來應對這種不確定性，即使第四季的獲利結果很強勁，但這並沒有完全提振企業對於 2025 年的預期。」
根據 BI 數據，去年末季獲利與銷售額成長公司在公佈業績隔天的漲幅超過標普 500 指數 6.7%，為 2020 年初以來第二高水準，顯示美企去年第四季的業績表現不錯，但儘管如此，美企對未來信心卻並不那麼充足，標普 500 成份股中迄今僅 80 家公司發佈對今年首季的財測數字。
美銀證券數據也顯示，在 EPS 超出預期的 10 檔股票中，超額收益率僅為過去財報季平均值的一半。
一般而言，美企高管在對未來數月給出預測時總會趨於保守，以此下調市場預期，進而為未來股價上漲降低門檻。
然而，由於川普上台帶來的關稅威脅，今年美企高管們似乎尤為謹慎。
Plurimi Wealth 投資長 Patrick Armstrong 說：「這是華爾街分析師和企業業績指引之間的經典舞蹈，賣方給出非常雄心勃勃的預期，企業則引導他們給出令人滿意的數字，但最大問題是關稅什麼時候會真正生效？」
自川普上台以來，就不斷揮舞關稅大棒。在此影響下，就連分析師對美企今年獲利前景信心也在流失。根據 BI 彙編數據，華爾街分析師目前預估標普 500 指數今年獲利成長率為 10%，低於上月初的近 13%。
另據日媒報導，美股在創新高之前停滯不前，去年第四季財報表現強的企業也上漲乏力，財報差的則是暴跌。隨著 DeepSeek 問世，市場對美國科技巨頭的巨額 AI 相關投資更感憂慮。
此外，高估值也是財報強勁仍難上漲的一個原因。標普 500 預期本益比目前在 22 倍的前半段，比過去 20 年平均的 16 倍多高出約四成。
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