大決戰！Grok-3發表在即OpenAI緊盯 傳奧特曼可能推GPT-4.5狙擊馬斯克xAI

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-18 10:50

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Grok 3 正式發表前幾個小時，OpenAI 執行長奧特曼表示，對於高要求的測試者來說，試用 GPT-4.5 帶來的感受 AGI 的體驗，遠比我預期的要深刻得多。奧特曼此言讓外界猜測 GPT-4.5 已經進入測試階段，離正式發佈非常近了。

OpenAI 執行長奧特曼上周三 (12 日) 在 X 平台上宣布，即將推出最新一代模型 GPT-4.5，並且未來將整合 o3 系列模型至 GPT-5 模型中，解決過多支線模型造成的混亂問題，GPT-5 將對所有人開放，屆時將有免費帳戶也能無限使用基礎版 GPT-5。

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根據奧特曼介紹，GPT-4.5 將是 OpenAI 最後一個不具備思維鏈 (Chain of Thought， CoT) 機制的大模型。CoT 是一種將複雜任務分解為一系列簡單步驟的機器學習技術。

研究顯示，CoT 能顯著提高大模型的輸出品質，特別是在處理複雜推理任務時。

有網友爆料，OpenAI 團隊正聚在一起觀看 Grok 3 的直播，然後決定是否推出 GPT4.5，奧特曼也會參加這個直播會，也就是說若 Grok 3 很搶風頭，OpenAI 可能就會祭出大招 GPT-4.5 來打壓一下。