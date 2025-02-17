算力股救星！DeepSeek效應發酵這檔概念股飆逾800% 專家：複製ChatGPT前年盛況

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-17 12:50

‌



DeepSeek 引發的上漲行情從春節前便開始，迄今仍一路發酵，相關概念股、雲端計算、算力租賃、算力基建、AI 應用等全產業鏈爆發，幾乎複製 2023 年初 ChatGPT 剛爆火的盛況，例如金山雲 (03896-HK) 在港股從低點飆至最高每股 10.88 港元，飆漲超過 800%。

《格隆匯》報導，DeepSeek 持續獲得中國各行各業運用，令算力再次吃緊，同時也拯救了超前投入下帶來的空置算力資源，最先漲起來的是關聯概念股，譬如參與過 DeepSeek 融資的浙江東方、華金資本，給 DeepSeek 分別提供伺服器集群和液冷系統的浪潮資訊和中科曙光，以及下游應用有合作的拓爾思和科大訊飛。

‌



春節過後，隨著越多資訊披露，市場逐漸認知到一個低成本推理，性能仍媲美 Open AI 閉源模型的國產開源模型意味著什麼，AI 普漲行情順勢啟動，最後得出來的首層邏輯是算力不夠用了，那就買算力股。

包括三大電信商、互聯網巨頭在內的主要雲端服務商、潤澤科技、世紀互聯、萬國數據、奧飛數據、數據港等第三方數據中心運營商、以及邊緣算力平台如美格智慧、廣和通、移遠通信紛紛開始飆漲。

整個國產 AI 算力鏈都適配 DeepSeek，如同 2023 年初適配 ChatGPT 一樣，各家雲端廠商都在積極接入，有至少 30 多家智算平台已接入 DeepSeek。

智算中心從訓練需求逐漸轉向推理需求，也是個長期趨勢。根據中國通服數位基建產業研究院的調研數據，中國算力需求仍以訓練為主，佔比約 80%。

但下游應用能否從 DeepSeek 的使用中獲益不得而知，但中國雲端服務業者利用免費大模型為自己的業務賺錢，跟天上掉錢一樣，微軟、谷歌、亞馬遜三家巨頭早已進行示範。

在 Open AI、Gemini、Claude 等模型加持下，全球三大雲端計算廠商過去兩年的雲端服務增速一直保持在較高水準，接入 DeepSeek 速度甚至比中國廠商都要快，但在中國，過去下游對大模型的採用速度較慢，付費意願也比較弱。

中國雲端計算領域面臨著激烈的競爭，阿里、騰訊坐擁 10 萬級別機櫃，但雲端業務增長一直落後於美國科技巨頭。

前兩年 ChatGPT 剛問世，就有不少企業看上了算力租賃這塊生意。當時輝達顯卡價格水漲船高，中國國內訓練大模型的隊伍不斷壯大，有顯卡、機房資源的企業可收取很高的算力租金，把這門生意變成現金奶牛，加上地方政府對智算中心建設的重視，算力建設大潮裡很快捲進許多跨界企業。

同花順數據顯示，自 2023 年年末 A 股出現算力租賃概念以來，截至 2024 年 12 月 4 日，A 股算力租賃概念下的企業數量達到 109 個，近兩年入局的上市公司超過 70 多家，賽道逐漸變得擁擠。

報導指出，DeepSeek 效應另一個積極意義在於，它會倒逼其他大模型團隊反覆運算進步，甚至顛覆原來的路線，走向開源。隨著開源模型被更多應用於推理，資源利用效率的提升非但不會降低通用算力需求，而是有潛力將存量算力資源盤活，但同時也意味著大規模的智算項目投資可能會更謹慎一些，因為隨著推理成本下降和國產晶片的適配，中小客戶或更傾向於私有化部署。

數據顯示，2024 年 11 月，全國已投運的智算中心專案近 150 個，在建及規劃建設的智算中心專案近 400 個，遠期算力規模複合增速每年料將超過 30%。

長期來看，算力的供需週期有望隨著推理場景的比重增長進一步走向平衡。數據中心市場往往具有較高客戶黏性，重量級企業憑藉更廣泛的客戶資源使其在拓展市場方面具有更大優勢，業績表現上更為突出，且與科技大廠綁定的運營商，譬如奧飛數據、數據港等等，算力需求增長的確定性更高。