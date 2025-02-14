風向變了！各界看好DeepSeek加速AI普及 法人建議布局創新科技股
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 10:30
DeepSeek 發布低成本 AI 模型，震驚市場，若低成本開發 AI 成真，科技巨頭的巨額 AI 資本支出是否為冤大頭？目前風向丕變，各界開始認為 DeepSeek 帶來的創新會刺激更多規模較小、資本不如科技巨頭雄厚的中小型公司加入部署 AI，進而加速 AI 普及，投資人可布局於創新科技領域一同參與 AI 浪潮。根據統計，任意月份進場定期定額投資史坦普 500 指數三年，平均報酬率為 17.9%，若投資於具創新題材的科技股，平均報酬率更達 28.8%。
富蘭克林股票團隊認為，Nvidia 在 DeepSeek-R1 模型發布後下跌，因 AI 基礎設施支出受到質疑，讓 Nvidia 面臨更大的不確定性，但隨運算需求持續成長，Nvidia 仍有望從長期趨勢中受益。我們以提高生產力、提高效率、降低成本來看待 AI 對經濟的好處，相信在效率提高和創新的支持下，AI 的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革，而 AI 模型成本大幅降低將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些 AI 模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。
DeepSeek 的 AI 模型發布後也讓 1965 年的傑文斯悖論 (Jevons paradox) 受到矚目，其認為隨技術進步降低資源使用成本，整體需求將會增加，最終反而使總資源消耗量增加，換言之，更便宜、更普遍的技術將增加「需求」，為更快的大型語言模型 (LLM) 創新打開大門。美國銀行更直指，DeepSeek 對應用程式層的 AI 公司有正面影響，如：微軟的 Copilot、ServiceNow 的 Now Assist、Salesforce 的 Agentforce、HubSpot 的 Breeze AI、Intuit 的 QuickBooks 和 TurboTax，因較低的運算成本能提高 AI 產品利潤率。
富蘭克林坦伯頓創新科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自 1968 年以來便開始投資「創新」領域，主要布局於具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，目前聚焦於顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，而前述被美國銀行點名的各家企業都是本基金的持股，一檔基金為投資人掌握當前市場最主流的投資焦點。
富蘭克林證券投顧表示，市場除了聚焦 DeepSeek 帶來的重大影響外，川普政策也是市場關注焦點，川普祭出「對等關稅」讓市場感到不安，可能加劇通膨疑慮，不過，川普在 2/7 的談話暗示「他將對等關稅視為 10-20% 普遍關稅的替代方案」，若真如此，將有望降低美國關稅大幅上升的可能性，此外，當前美國經濟仍穩健，有助支撐美股企業獲利。
長遠來看，美股可望在創新科技引領下維持長多格局，根據統計，過去 20 年來，任意月份進場定期定額投資史坦普 500 指數三年，平均報酬率為 17.9%，若投資於具創新題材的科技股，平均報酬率更達 28.8%，上漲機率超過九成，另投資人也可藉由美國穩定月收益平衡型基金或複合債券型基金為核心，並搭配定期定額投資創新科技基金來打造攻守兼備投資組合。
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