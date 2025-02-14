風向變了！各界看好DeepSeek加速AI普及 法人建議布局創新科技股

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 10:30

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DeepSeek 發布低成本 AI 模型，震驚市場，若低成本開發 AI 成真，科技巨頭的巨額 AI 資本支出是否為冤大頭？目前風向丕變，各界開始認為 DeepSeek 帶來的創新會刺激更多規模較小、資本不如科技巨頭雄厚的中小型公司加入部署 AI，進而加速 AI 普及，投資人可布局於創新科技領域一同參與 AI 浪潮。根據統計，任意月份進場定期定額投資史坦普 500 指數三年，平均報酬率為 17.9%，若投資於具創新題材的科技股，平均報酬率更達 28.8%。

富蘭克林股票團隊認為，Nvidia 在 DeepSeek-R1 模型發布後下跌，因 AI 基礎設施支出受到質疑，讓 Nvidia 面臨更大的不確定性，但隨運算需求持續成長，Nvidia 仍有望從長期趨勢中受益。我們以提高生產力、提高效率、降低成本來看待 AI 對經濟的好處，相信在效率提高和創新的支持下，AI 的經濟影響可能會為全球各產業帶來巨大變革，而 AI 模型成本大幅降低將推動更多開發活動，並最終增加終端用戶對推論運算的需求，機會也將轉向由這些 AI 模型產生的實際應用，進而有利於軟體領域。

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DeepSeek 的 AI 模型發布後也讓 1965 年的傑文斯悖論 (Jevons paradox) 受到矚目，其認為隨技術進步降低資源使用成本，整體需求將會增加，最終反而使總資源消耗量增加，換言之，更便宜、更普遍的技術將增加「需求」，為更快的大型語言模型 (LLM) 創新打開大門。美國銀行更直指，DeepSeek 對應用程式層的 AI 公司有正面影響，如：微軟的 Copilot、ServiceNow 的 Now Assist、Salesforce 的 Agentforce、HubSpot 的 Breeze AI、Intuit 的 QuickBooks 和 TurboTax，因較低的運算成本能提高 AI 產品利潤率。

富蘭克林坦伯頓創新科技基金聚焦於「創新投資」，團隊自 1968 年以來便開始投資「創新」領域，主要布局於具有創新題材的企業，能運用「新科技、新產品、新構想、新方法」以及能受惠於動態的全球經濟環境的「新產業生態」企業，目前聚焦於顛覆性商業、基因突破、智能機器、能源轉型、指數級數據等五大主題，而前述被美國銀行點名的各家企業都是本基金的持股，一檔基金為投資人掌握當前市場最主流的投資焦點。

富蘭克林證券投顧表示，市場除了聚焦 DeepSeek 帶來的重大影響外，川普政策也是市場關注焦點，川普祭出「對等關稅」讓市場感到不安，可能加劇通膨疑慮，不過，川普在 2/7 的談話暗示「他將對等關稅視為 10-20% 普遍關稅的替代方案」，若真如此，將有望降低美國關稅大幅上升的可能性，此外，當前美國經濟仍穩健，有助支撐美股企業獲利。