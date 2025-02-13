打不過就加入！迎戰DeepSeek 勤業眾信獻策提「EXPLORER」AI框架

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 20:24

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勤業眾信聯合會計師事務所今（13）舉辦「2025 Deloitte Future Talk- 鏈結創新 驅動未來」高峰會，正式發布《2025 CxO 前瞻展望—AI 價值實踐 企業決勝關鍵》報告，會中並邀集科技菁英，多位提及 DeepSeek 皆表示正面肯定意見，並認為可加速百工百業導入 AI，各國也陸續投入資源加速 AI 技術發展與應用。然而，AI 既能驅動社會與經濟進步，也伴隨風險與倫理挑戰，

2025 Deloitte Future Talk 高峰會邀集產官學界菁英，共同探討未來發展趨勢。與會嘉賓包括：經濟部長郭智輝、台灣經濟研究院院長張建一及科技界菁英，透過深度對談剖析全球變革趨勢，探索未來創新契機，共同擘畫產業永續發展藍圖。

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勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，全球市場在主要國家大選後的財經政策調整下，充滿高度不確定性，並可能引發供應鏈重組與市場動盪。在此複雜的地緣政治與通膨壓力下，台灣憑藉先進的半導體技術與完整產業供應鏈，持續展現穩健的經濟成長動能。近年來，AI 需求強勁帶動全球科技競爭升級，台灣在此浪潮中展現堅實實力，並孕育創新與變革的巨大潛能。

然而，台灣企業正面臨算力需求攀升、數據治理挑戰、法規適應壓力及 AI 人才培養等多重考驗。面對此局勢，政府與企業應攜手合作，從政策、法規、人才、算力及創新等層面著手，加速推動 AI 產業化，並利用科技創新驅動商業模式變革，協助台灣企業在全球 AI 競爭格局中占得先機。同時，企業應密切關注國際市場趨勢，靈活調整布局與策略，以積極應對不確定性並掌握新興機遇。

值得關注的是，生成式 AI 技術雖仍處於市場驗證階段，但企業應摒棄對「標準答案」的固有思維，建立開放靈活的組織架構，強化應用場景的落地能力，以因應技術與市場變遷的快速迭代。隨著 AI 應用普及，數據隱私、演算法透明度與決策可解釋性等議題將成為企業不可忽視的關鍵。企業應積極遵循法規，確保技術應用合規性，並提升市場信任度，以鞏固長期競爭優勢。

展望 2025 年，AI 技術將持續顛覆全球產業競爭態勢，台灣作為全球科技供應鏈的關鍵一環，必須加速推動軟硬體整合，強化本地化模型開發，並擴展國際市場布局，以最大化 AI 技術的應用價值。唯有超前部署，台灣企業才能在全球 AI 賽局中保持領先，穩步推動數位化升級，並進一步提升國際競爭力。