川普打亂供應鏈企業板塊重整！KPMG: 「借道」中國拓展市場需留意這些「眉角」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-12 13:56

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國際政經環境劇變，多元全球供應鏈已是大勢所趨。台商深耕大陸多年，近期亦有考慮通過既有大陸公司進一步將業務延伸海外布局之討論。KPMG 稅務投資部 China Practice 執業會計師劉中惠提醒，程序上除涉及兩岸主管機關投資核准外，後續的資金管道與流向，法令上也有不少監管和限制，台商需要在前期規劃時一併考量。

劉中惠表示，通過大陸公司既有機器設備等實物作為海外投資出資是最常被詢問的情形。大陸公司需向發改委與商務部辦理對外投資備案手續，並於「中方投資構成」的欄位中填寫實物出資金額。又雖不涉及資金流，大陸公司仍須按照規定辦理外匯登記和填寫「境外直接投資外匯登記業務申請表」，並於「中方投資信息」欄位填寫「境內權益出資」資訊，亦即具體實物出資金額。

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稅務處理方面，將被認定屬於以物（設備）易物（股權）的交易，需以被認定出資金額作為收入計算處分所得。增值稅方面，原則上應可憑發改委與商務部的對外投資備案文件，代替收匯憑證辦理出口退稅，惟各地主管機關之實務要求或有差異，具體執行前宜再行確認。

KPMG 稅務投資部 China Practice 協理任之恒補充，以大陸公司自有資金開展海外投資，屬相對單純的方式，憑發改委與商務部的對外投資備案文件向當地外匯管理部門辦理境內對外匯款即可，即使選擇以境外資金直接出資，大陸公司仍須按照規定辦理外匯登記手續，並說明具體資金來源。

任之恒提醒，雖然大陸當局已於上月取消「外商投資性公司」使用境內貸款開展股權投資的限制，惟大部分台商持有的大陸公司僅屬於資本門檻較低的「外商投資企業」，按照大陸商務部於 2024 年 9 月的公開回覆之精神，原則上仍未開放通過境內貸款從事海外權益性投資。至於部分因集團股權重組，如常見的 A 股上市需求，導致台商需通過中國公司進行海外投資的情況，任之恒說明，目前大陸主管機關仍未接受以境外股權作為對中國公司的出資，亦即，中國公司無法通過換股的方式進行海外股權投資。