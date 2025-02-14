川普對等關稅讓全球炸鍋！KPMG提醒台廠提前部署及關注「這點」保持供應鏈彈性

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 19:01

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美國總統川普上任後以「美國優先」不斷放箭發表新的關稅政策，2 月 10 日宣布 3 月將對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅，今（ 14） 日宣佈對等關稅計畫，KPMG 安侯建業稅務投資部營運長陳彩凰會計師表示，川普一系列措施旨在保護美國本土產業，希望促使外國廠商赴美設廠，台灣作為美國的重要貿易夥伴，應提前部署，保持供應鏈的彈性和韌性來因應不確定性，此外台美類租稅協定仍持續協商，可望取得突破，此是值得留意之處。

KPMG 安侯建業稅務投資部執行副總經理廖月波指出，川普政府的關稅政策並不僅限於鋼鐵和鋁製品。根據最新的行政命令，川普計劃對所有進口商品徵收「普遍關稅」，這些關稅將根據各國對美國商品徵收的稅率進行對等調整。這一對等關稅計畫，旨在確保美國在國際貿易中獲得公平待遇，減少貿易逆差，並提高美國產品的競爭力。

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川普的對等關稅計畫將在未來幾個月內逐步實施，相關部門將對所有美國貿易夥伴的非互惠貿易安排進行調查，並提出補救措施。預計在 180 天內提交財務影響評估報告，並在 4 月 1 日前完成各國適當稅率的研究。

面對川普政府的新一輪關稅政策，不論實施期限是 3 月或是 4 月，視各國回應及與美國調查結果，預期近期內可能會有不同版本關稅稅率公布，陳彩凰建議，川普的貿易政策是高度保護主義，影響全球貿易和供應鏈。企業應檢視供應鏈，並避開高關稅，考慮進行供應鏈重組，進行多元佈局。長期而言，台商赴美製造生產，不只是考慮關稅、可能的企業所得稅降低，也須考量外派台籍員工，除了稅務，如何適應當地的文化及勞工，都是關鍵點，需要進行整體考量，儘管政策尚未確定，台灣企業應保持策略彈性，密切觀察政策走向。