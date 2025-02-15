避開愚人節！川普：汽車關稅擬4月2日生效

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-15 05:27

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美國總統川普週五 (14 日) 持續發出關稅威脅， 他計劃在 4 月 2 日左右對進口汽車徵收新關稅。

前一天，他的內閣成員將向他提交報告，概述一系列進口關稅的選擇，以期重塑全球貿易。

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川普在橢圓形辦公室的行政命令簽署會議上回答有關汽車關稅何時實施的問題時表示：「可能在 4 月 2 日左右 (生效)。」他補充說，他決定不從 4 月 1 日開始，因為當天是愚人節，讓「我有點遲疑」。

這是川普 1 月 20 日第二次上任後推出的一系列貿易行動中的最新舉措。

自川普上任以來，他已對所有從中國進口的商品徵收 10% 的關稅，高於現有的關稅稅率；宣布對來自墨西哥的商品和來自加拿大的非能源進口商品徵收 25% 的關稅，並推遲一個月；從 3 月 12 日起對所有進口鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅；並於週四指示其經濟團隊制定對所有向美國進口產品徵稅的國家徵收對等關稅的計畫。

川普宣稱這些命令將為美國產品在海外創造公平的競爭環境，重振長期下滑的美國製造業基礎，但這些命令也引發企業混亂，激怒美國長期盟友，並引發了消費者和經濟學家對通膨再次上升的擔憂。

在週末前往佛羅里達莊園之前，川普沒有透露有關汽車關稅意圖的其他細節。

但他認為美國汽車出口在國外市場受到的不公平待遇一直是他的痛處。例如，歐盟對汽車進口徵收 10% 的關稅，是美國乘用車關稅稅率 (2.5%) 的四倍。然而，美國對利潤豐厚的進口皮卡車徵收 25% 的關稅。

在川普發布汽車關稅消息後，福特汽車執行長法利 (Jim Farley) 在 X 上表示：「我們讚賞川普審查所有汽車進口到美國的想法，這是向前邁出的重要一步。全面的貿易政策對於實現總統加強美國汽車工業的願景至關重要。」

據汽車數據收集機構 Ward"s Intelligence 稱，去年美國銷售的新車中，近四分之一被歸類為進口車，該數據不包括在美國、加拿大或墨西哥生產的汽車。

川普在第一任期內修改的針對北美貿易夥伴的貿易協定，即《美國 - 加拿大 - 墨西哥協定》(USMCA)，對這三個國家生產的汽車零件的原產地進行了詳細的規定。所有被確定至少 75% 零件產自上述三個國家的汽車均免關稅。

USMCA 將於 2026 年接受定期審查，許多分析人士認為，川普對汽車以及加拿大和墨西哥商品徵收關稅的評論，是重新談判這項他稱之為有史以來「最偉大」貿易協議的開端。

川普週四下令要求其高級經濟顧問制定計畫，對任何對美國商品徵收進口稅的國家的商品徵收對等關稅。他提名的商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 表示，預計對等關稅審查將於 4 月 1 日前完成並提交給川普，最快 4 月 2 日上路。