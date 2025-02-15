台積電董事會、中美環球展望、台鋼集團擬入主和勤 本周大事回顧

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-15 09:20

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台積電周三 (12 日) 召開董事會，每股現金股利維持 4.5 元，未進一步赴美投資；環球晶董事長徐秀蘭周五 (14 日) 指出，矽晶圓產業將復甦，預期今年營收季季高；台鋼集團擬藉私募案入主和勤，打入特斯拉供應鏈，以下為本周大事回顧：

〈台積電董事會〉每股現金股利維持 4.5 元 擢升陳培宏為新任副總

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周三 (12 日) 召開董事會，會後公布最新決議，不過結果並未如外界預期期待的相關布局，包括現金股利維持 4.5 元、核准分紅、訂定資本支出、增資子公司與宣佈今年股東會召開日期於 6 月 3 日，並擢升人力資源組織資深處長陳培宏為副總。

同時，董事會決議，結果並未進一步宣布赴美投資，不過已核准於不超過 100 億美元的額度內，增資公司百分之百持股設立於維京群島子公司 TSMC Global，用以降低外匯避險成本。

〈中美環球展望〉今年營收季季高 全年營收估小增盼優於產業

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 周五 (14 日) 舉辦媒體餐敘，董事長徐秀蘭表示，今年隨著客戶庫存去化至健康水位，矽晶圓產業將復甦，並引用研調數據指出今年矽晶圓產值預估年增 9%，公司也期望會有同等或優於的年增幅，預期今年營收季季高，下半年會顯著優於上半年。

針對川普宣布對等關稅，徐秀蘭則指出，目前尚未確定關稅影響，不過，公司美國據點致力於美國製造，不僅是美國第一座的 12 吋先進製程矽晶圓廠，也是首座 12 吋的 SOI 廠，該方向與川普政府的美國製造政策不謀而合，若未來有關稅影響，公司受影響程度相對小。

徐秀蘭也分享，當時因為併購德國世創失敗，讓環球晶決定在美國全數投入自建先進製程產能，在現階段世界走向逆全球化甚至採關稅手段的背景下，當時的決定看起來是「選擇一條痛苦難走的路，但是對的成長道路」。

台鋼集團擬藉私募案入主和勤 打入特斯拉供應鏈

精密沖壓件大廠和勤精機 (1586-TW) 周一 (10 日) 召開股東臨時會並通過以現增發行 2 萬張私募股，隨後並對私募股訂價以每股 22.4 元溢價發行，預計將籌資 4.48 億元，而市場傳出，台鋼集團擬藉此一私募案入主和勤也打入特斯拉供應鏈。

中鋼 3 月盤價開平高盤 美國關稅推升鋼價 鋼市前景持穩

中鋼 (2002-TW) 周四 (13 日) 開出 3 月盤價，全球製造業需求仍處緩步復甦階段，加上美國總統川普的貿易政策仍具高度不確定性，3 月開出平高盤，僅熱軋每公噸漲 300 元，其餘月盤產品全面平盤。

統一集團派出電商、物流大將 擔任網家 2 席董事

網家 (8044-TW) 日前引進統一集團成為持股 30% 的最大股東，周五 (14 日) 公告法人董事改派代表人，原網家經營團隊露天市集總經理曾薰儀和二十一世紀金融科技總經理周厚宇，改派為統一集團的高階主管林振德、胡長熹。

〈日月光法說〉今年先進封測業績再增 10 億美元 資本支出再擴大

全球封測龍頭日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 周四 (13 日) 召開法說會，營運長吳田玉表示，先進封裝與先進測試需求強勁，今年相關業績將增加超過 10 億美元，且隨著今年集團在多地擴產，將進一步增加資本支出，滿足客戶所需；日月光投控去年機器設備資本支出 19 億美元，法人估，今年將達 20 億美元。

去年第四季財報，稅後純益 93.12 億元，季減 4%，年減 1%，每股稅後純益 2.15 元，累計全年純益年增 2%，每股稅後純益 7.52 元。

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