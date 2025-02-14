總統拋「供應鏈夥伴倡儀」郭智輝：聯手日、美、歐組成半導體民主供應鏈

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 20:08

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針對美國總統川普對全球提出「對等關稅」，總統賴清德回應「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，經濟部長郭智輝今 (14) 晚提出最新說明，意指台灣將聯手日本、美國、歐盟組成半導體民主供應鏈，藉著擴大布局，台廠供應鏈的國際韌性可望越來越強大。

面對川普對於我國半導體產業的關切，總統賴清德上午表示，政府會審慎應對，強化溝通；未來將提出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，致力與民主夥伴打造更具韌性、多元化的半導體供應鏈，並運用尖端半導體的優勢，建立 AI 晶片產業鏈全球聯盟，以及高階晶片關聯產業民主供應鏈，以國際合作共創半導體產業發展的全新局面。

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賴清德說，面對川普政府各項新政策，將秉持互惠雙贏的精神，與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴，台美合作將創造共同的雙贏。

郭智輝今晚出席「台灣上市櫃公司協會」新春聯誼，於會前接受媒體聯訪，針對賴清德所提的半導體民主供應鏈倡議為何，及如何運作，他提出說法。

郭智輝表示，日本、美國及歐盟國家等，都有非常多的民主供應鏈，過去台灣供應鏈的國際韌性相對較不足，但隨著台廠業者赴海外布局的腳步，將會提升台廠的供應鏈韌性。