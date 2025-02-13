(獨家)台鋼集團擬藉私募案入主和勤 打入特斯拉供應鏈
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-13 11:16
精密沖壓件大廠和勤精機 (1586-TW)10 日召開股東臨時會並通過以現增發行 2 萬張私募股，隨後並對私募股訂價以每股 22.4 元溢價發行，預計將籌資 4.48 億元，而市場傳出，台鋼集團擬藉此一私募案入主和勤也打入特斯拉供應鏈。
台鋼集團擬藉全數取得和勤精機私募股，主體爲台鋼集團內的久陽精密 (5011-TW)，入主和勤精機主要也看上和勤 的精密沖壓核心技術及在營運上已打入特斯拉供應蹥。
同時，以台鋼集團的久陽精密擬藉私募案入主和勤，投入的 4.84 億元認購私募現增股，將在 20 日由久陽精密董事會通過，全數承接這筆私募股，也等同拿下和和勤約 20% 的股權，成為最大法人股東，預計在 5 月 28 日的和勤股東會董事全面改選，將全數拿下董事席次而正式人主。
和勤指出，發行私募股籌資充實公司營運資金及償還銀行借款，因應公司長期營運發展所需，有助於公司財務結構改善、資金靈活調度及提升經營績效。
和勤累計 2024 年全年營收 25.73 億元，年增 11.56%。硬碟零件、車用零件出貨穩定增加，2025 年在硬碟零件持穩、車用零件新品陸續量產的貢獻下，預期全年營收將保持向上增長。
如台鋼集團擬藉私募案入主和勤精密成真，將成爲繼佳穎 (3310-TW) 之後，另一家經營權易主的沖壓件廠。
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