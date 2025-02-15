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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.34元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 00:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.3元上修至1.34元，其中最高估值1.48元，最低估值0.21元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)3.513.61
最低值0.21(0.21)1.12.35
平均值1.14(1.07)2.072.92
中位數1.34(1.3)1.982.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.65億14.28億17.37億
最低值8.58億10.82億11.97億
平均值9.84億12.24億14.61億
中位數10.00億12.08億14.26億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS--1.43-1.31-2.87-1.44
營業收入2.33億8.49億8.42億5.14億6.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPST

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