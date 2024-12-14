鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至75元，幅度約13.64%
鉅亨網新聞中心 2024-12-14 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由66元上修至75元，調升幅度13.64%。其中最高估值100元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀5位、保持中立7位、保守悲觀6位。
Upstart Holdings Inc今(14日)收盤價為81.2711元。近5日股價上漲13.64%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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