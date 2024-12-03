鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至-0.54元，預估目標價為66.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.55元上修至-0.54元，其中最高估值-0.18元，最低估值-0.7元，預估目標價為66.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.18(-0.18)
|1.25
|3.2
|2.36
|最低值
|-0.7(-0.7)
|-0.05
|0.35
|2.36
|平均值
|-0.48(-0.48)
|0.49
|1.29
|2.36
|中位數
|-0.54(-0.55)
|0.39
|1.1
|2.36
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.08億
|9.88億
|12.71億
|14.52億
|最低值
|5.90億
|6.76億
|7.77億
|14.52億
|平均值
|5.99億
|8.22億
|9.95億
|14.52億
|中位數
|5.98億
|7.92億
|10.03億
|14.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.01
|--
|1.43
|-1.31
|-2.87
|營業收入
|1.64億
|2.33億
|8.49億
|8.42億
|5.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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