鉅亨速報 - Factset 最新調查：利西亞車行LAD-US的目標價調升至415元，幅度約3.75%
鉅亨網新聞中心 2025-02-15 04:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對利西亞車行(LAD-US)提出目標價估值：中位數由400元上修至415元，調升幅度3.75%。其中最高估值500元，最低估值330元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予利西亞車行評價：積極樂觀12位、保持中立6位、保守悲觀0位。
利西亞車行今(15日)收盤價為380.69元。近5日股價上漲3.75%，標普指數上漲0.52%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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