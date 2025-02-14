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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至80元，幅度約23.08%

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至80元，調升幅度23.08%。其中最高估值110元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀7位、保持中立6位、保守悲觀5位。

Upstart Holdings Inc今(14日)收盤價為84.16元。近5日股價上漲23.08%，標普指數上漲0.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UPST市場預估目標價

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Upstart Holdings Inc84.16-5.19%

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