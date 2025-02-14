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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為80.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元上修至1.3元，其中最高估值1.48元，最低估值0.21元，預估目標價為80.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.48(1.25)3.513.6
最低值0.21(0.21)1.042.35
平均值1.07(0.59)1.942.75
中位數1.3(0.44)1.92.53

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.10億13.55億17.23億
最低值6.76億7.77億11.97億
平均值9.56億11.74億14.06億
中位數10.00億12.04億14.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS--1.43-1.31-2.87-1.44
營業收入2.33億8.49億8.42億5.14億6.37億

詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUPST

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