鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至1.3元，預估目標價為80.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:16
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.44元上修至1.3元，其中最高估值1.48元，最低估值0.21元，預估目標價為80.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.25)
|3.51
|3.6
|最低值
|0.21(0.21)
|1.04
|2.35
|平均值
|1.07(0.59)
|1.94
|2.75
|中位數
|1.3(0.44)
|1.9
|2.53
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.10億
|13.55億
|17.23億
|最低值
|6.76億
|7.77億
|11.97億
|平均值
|9.56億
|11.74億
|14.06億
|中位數
|10.00億
|12.04億
|14.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|--
|1.43
|-1.31
|-2.87
|-1.44
|營業收入
|2.33億
|8.49億
|8.42億
|5.14億
|6.37億
詳細資訊請看美股內頁：
Upstart Holdings Inc(UPST-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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