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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至94元，幅度約3.3%

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至94元，調升幅度3.3%。其中最高估值140元，最低估值50元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀3位。

Twilio公司今(8日)收盤價為109.82元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TWLO市場預估目標價

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