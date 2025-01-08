鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至94元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由91元上修至94元，調升幅度3.3%。其中最高估值140元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀16位、保持中立13位、保守悲觀3位。
Twilio公司今(8日)收盤價為109.82元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲0.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至68.5元，幅度約3.01%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至74.5元，幅度約6.43%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司(TWLO-US)EPS預估上修至3.41元，預估目標價為74.50元
上一篇
下一篇