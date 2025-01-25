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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Twilio公司TWLO-US的目標價調升至135元，幅度約3.85%

鉅亨網新聞中心 2025-01-25 06:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Twilio公司(TWLO-US)提出目標價估值：中位數由130元上修至135元，調升幅度3.85%。其中最高估值170元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Twilio公司評價：積極樂觀17位、保持中立12位、保守悲觀3位。

Twilio公司今(25日)收盤價為136.23元。近5日股價下跌3.85%，標普指數上漲1.74%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股TWLO市場預估目標價

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