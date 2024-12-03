Moxa推新款工業平板 搭Intel處理器強化可靠性
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-03 14:44
工業通訊設備大廠四零四科技 (Moxa) 今 (3) 日推出 MPC-3000 系列工業平板電腦，提供 7 至 15.6 吋多種尺寸選擇，搭載 Intel Atom 處理器，追求在嚴苛工業環境的穩定運作表現。
MPC-3000 系列共有六款機型，均搭載 Intel Atom x6000E 處理器，提供雙核心或四核心選擇，並採無風扇設計，支援 - 30 至 60 度寬溫操作範圍，且具備 400/1000 nit 陽光下可視顯示器，適合戶外應用。
在認證方面，產品已取得 Class I Division 2、ATEX Zone 2 和 IECEx Zone 2 等防爆認證，以及 DNV、IEC 60945 和 IACS 海事標準認證，可應用於石油天然氣、海事船舶等嚴苛環境。
產品特色為採用模組化設計，前後面板採無線材設計，減少傳統內部連接所需線材，簡化維護工作並提高運作效率，有效降低因維護造成的停機時間。
根據 Business Research Insights 研究顯示，全球工業平板電腦市場規模預計從 2024 年的 11.1 億美元，成長至 2032 年的 15.4 億美元，年複合成長率為 4.2%。其中亞太地區在工業部門對可靠運算解決方案的高度需求下，成長動能最強。
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