Moxa推新款工業平板 搭Intel處理器強化可靠性

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-03 14:44

‌



工業通訊設備大廠四零四科技 (Moxa) 今 (3) 日推出 MPC-3000 系列工業平板電腦，提供 7 至 15.6 吋多種尺寸選擇，搭載 Intel Atom 處理器，追求在嚴苛工業環境的穩定運作表現。

MPC-3000 系列共有六款機型，均搭載 Intel Atom x6000E 處理器，提供雙核心或四核心選擇，並採無風扇設計，支援 - 30 至 60 度寬溫操作範圍，且具備 400/1000 nit 陽光下可視顯示器，適合戶外應用。

‌



在認證方面，產品已取得 Class I Division 2、ATEX Zone 2 和 IECEx Zone 2 等防爆認證，以及 DNV、IEC 60945 和 IACS 海事標準認證，可應用於石油天然氣、海事船舶等嚴苛環境。

產品特色為採用模組化設計，前後面板採無線材設計，減少傳統內部連接所需線材，簡化維護工作並提高運作效率，有效降低因維護造成的停機時間。