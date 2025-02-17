日本三菱電機成泓德能源前十大股東 雙方成立合資公司 布局日本再生能源

鉅亨網記者魏志豪 馬來西亞 2025-02-17 16:08

‌



智慧能源大廠泓德能源 (6873-TW) 今 (17) 日召開董事會，決議通過與日本三菱電機株式會社等夥伴在日本共同設立合資公司，以推動當地能源資源聚合業務。三菱電機也參加泓德能源首次私募案，成為泓德能源前十大股東。

泓德能源指出，合資公司預計 2025 年 4 月正式成立，並將整合各方優勢，包括泓德能源在儲能與再生能源案場開發、智慧電力交易及綠電媒合的豐富經驗，以及三菱電機自主研發的能源管理系統套裝軟體及其在日本市場的深厚資源等，共同推動再生能源聚合及電網儲能業務。

‌



泓德能源日本子公司成立於 2023 年 9 月，目前在日本的光電及儲能總開發量目標超過 3GW，並結合電力零售與聚合技術，持續深耕電力市場。除此之外，泓德日本擬與另類投資管理公司 Brawn Capital 合作，計畫投資約新台幣 12.39 億元 (約 59 億日元) 在北海道札幌市設置 50MW(電池總容量為 104MWh) 的儲能案場「Project Hikari」。