Moxa賦能產業綠色轉型 助企業備戰「碳有價」

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-21 16:35

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台灣企業面臨日益嚴格的碳排放監管壓力，工業通訊設備商四零四科技（Moxa）攜手合作夥伴奕馬資訊及中冠資訊，推出全方位碳盤查解決方案，協助企業跨越綠色轉型門檻。

隨著美國清潔競爭法案（CCA）、台灣碳費徵收及歐盟碳邊境調整機制（CBAM）陸續實施，台灣產業面臨前所未有的碳管理挑戰。經濟部統計顯示，全台約 19 萬家中小企業需進行碳盤查，涵蓋電子、紡織、運輸等多個行業。

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Moxa 泛亞暨台灣區總經理林世偉指出，數位轉型程度決定綠色轉型的難易度。該公司利用工業網通經驗，針對各產業生產現場提供穩定可靠的碳盤查解決方案。

奕馬資訊總經理李秉恒表示，透過機聯網應用，可自動擷取製程數據，減少人為錯誤並提高效率。中冠資訊專案經理柯忠宏補充，整合性解決方案能協助客戶準確監控能耗和排放數據，便於因應不同碳盤查規範。