泓德能源澳洲雙軌並進 資產平台首案獲准 自持案場年底前上線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-06 17:35

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國際智慧能源品牌泓德能源 (6873-TW) 穩步拓展澳洲再生能源市場，自去年 12 月與澳洲能源公司 ZEN Energy 合作成立資產平台「ZEBRE」，首個投資項目大型光電與儲能混合型案場 Solar River 已順利取得開發許可，計畫將由泓德集團為該項目採購約新台幣 58.45 億元 (約澳幣 2.9 億元) 設備。

同時，泓德能源在澳洲的自持案場與開發項目也穩健推進，預計將於年底前開始上線，並透過澳洲獨有的光儲電廠使用協議 (Tolling Agreement) 確保穩定、長期的收益。

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泓德能源指出，綠能投資與資產管理平台「ZEBRE」由泓德集團持股 70%，其首個投資項目為位於南澳的大型光電與儲能混合型案場 Solar River，目標容量儲能 256MW、光電 210MW。

該案場參與澳洲中央和地方政府合作開展的產能投資計劃 (CIS)，並在得標率只有 4% 的南澳 - 維州標案中成功得標、獲得政府財務性支持。Solar River 現已取得主要場址、275kV 輸電線路用地及連接基礎設施等關鍵開發許可，並進入土地變更與併網申請的最後階段。

Solar River 總開發金額約新台幣 147.6 億元 (約澳幣 7.2 億元)，其中泓德集團將負責採購新台幣 58.45 億元 (約澳幣 2.9 億元) 的光儲設備。未來 ZEBRE 平台的其他投資項目也將依循相同模式開發。目前 ZEBRE 正建置多個 100MW 以上的項目，並積極評估當地綠地開發機會，目標總投資容量達 1.4GW，預計將為澳洲現有 3GW 儲能量體貢獻至少 33% 的成長動能。

除了 ZEBRE 的大型投資項目，泓德能源在澳洲的自持案場也即將上線。新南威爾斯州 Coleambally 的 5MW 光儲項目預計於今年 3 月開工、年底前上線，Hay 地區另一 5MW 光儲案場則預計於 2026 上半年完工，這兩個項目上線後，公司將透過光儲電廠使用協議確保穩定長期收益，並參與電力市場交易。