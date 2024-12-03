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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至66元，幅度約15.79%

鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至66元，調升幅度15.79%。其中最高估值95元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀6位。

Upstart Holdings Inc今(3日)收盤價為67.39元。近5日股價下跌15.79%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UPST市場預估目標價

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Upstart Holdings Inc70.514.63%

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