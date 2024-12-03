鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至66元，幅度約15.79%
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 22:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Upstart Holdings Inc(UPST-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至66元，調升幅度15.79%。其中最高估值95元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予Upstart Holdings Inc評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀6位。
Upstart Holdings Inc今(3日)收盤價為67.39元。近5日股價下跌15.79%，標普指數上漲1%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至41元，幅度約36.67%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估上修至-0.53元，預估目標價為41.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings IncUPST-US的目標價調升至45元，幅度約9.76%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Upstart Holdings Inc(UPST-US)EPS預估下修至-0.55元，預估目標價為45.00元
上一篇
下一篇