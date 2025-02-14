〈穩懋法說〉AI運算帶動雷射光源需求 穩懋光通訊業務具優勢

鉅亨網記者劉玟妤 桃園 2025-02-14 17:49

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砷化鎵大廠穩懋 (3105-TW) 今 (14) 日召開法說會，副董事長王郁琦分享產業趨勢，指出 AI 運算將帶動雷射光源需求，而穩懋在光通訊具有優勢，內部已經累積相關製造能力，HBT pHEMT 已占一定比例，並延伸至光學元件，搶攻光通訊商機。

穩懋表示，AI 在光通訊及資料中心的應用成為市場關注焦點，穩懋也掌握其中商機。無論是傳統的光收發模組或是矽光子技術，光通訊傳輸都需要三五族化合物半導體，作為相關光電二極體及雷射發光源的材料。

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穩懋進一步指出，飛時測距 (TOF) 雷射技術從手機、無人搬運車，延伸至人形機器人，或是汽車防撞光達等，化合物半導體可提供因應不同距離需求的短波長到長波長光感測解決方案。

王郁琦提到，過去穩懋在 HBT pHEMT 已經累積一定實力，現在將觸角延伸至光學元件，且光學元件與磊晶息息相關，可以說是製程中不可分的一部分，而穩懋在製程與磊晶皆具優勢。

總經理陳舜平也指出，過去 Optics 營收中有 9 成以上為 3D 感測的臉部辨識，不過去年光通訊相關營收已經占 3 成，看好光通訊未來發展。