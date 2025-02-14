DeepSeek效應加速 AI 終端需求 法人：技嘉、華碩、微星可望受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-14 15:39

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隨著輝達 50 系列 GPU 量產，加上 DeepSeek 低價 AI 模型效應發酵，法人指出，將有利推升 AI PC、VGA 卡、IPC 及機器人等各項產品需求，並為 PC 廠如技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 帶來新一波成長動能。

法人指出，DeepSeek 使用成本優勢，開發出便利的 AI 軟體及平台，將加速 AI 應用普及化。其低價 AI 模型不僅將帶動消費應用端產品需求上揚，對於 AI PC、VGA 卡、IPC 及機器人等產業也將帶來顯著效益。

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在產品布局方面，主機板廠積極拓展 AI 伺服器市場，華碩目前積極投入 AI 相關業務，相關產品占營收比重已突破 80%，顯示轉型效益逐步顯現；技嘉預計推出搭配輝達 H100、H200 的 AI 伺服器產品，新產品上半年將開始小量出貨；微星則計劃在 2025 年初推出 AI 伺服器，並布局車用風扇充電槽、車牌辨識等多元應用。

法人分析，隨著 DeepSeek 帶動 AI PC 滲透率漸增，AI Server B 系列與 GB200 陸續推出，加上 NVIDIA 推出 50 系列 GPU 大改款，將持續帶動電競需求，進一步推升主機板廠營運表現。